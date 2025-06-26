«Видад» и «Аль-Айн» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня

«Видад» и «Аль-Айн» сыграют во 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд», начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)

«Видад» по ходу турнира уступил «Манчестер Сити» (0:2), «Ювентусу» (1:4) и с 0 очками идет на третьем месте. У «Аль-Айн» — 0 очков и четвертая строчка, арабский клуб сыграли проиграл «Ювентусу» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:6).

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.