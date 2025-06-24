Абу Али — о матче с «Порту»: «Мы должны были забить шесть или семь голов»

Нападающий «Аль-Ахли» Вессам Абу Али прокомментировал ничью с «Порту» (4:4) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мне очень, очень грустно. Я чувствую, что мы должны были забить шесть или семь голов. У нас было много шансов забить больше и выиграть матч, но мы были недостаточно сосредоточены, чтобы забить, и плохо защищались. Но я рад, что забил столько голов и показал хорошую игру», — цитирует палестинца сайт ФИФА.

Абу Али в матче с «Порту» забил три гола. Его команда заняла 4-е место в таблице A и не вышла в плей-офф турнира.