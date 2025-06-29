Футбол
29 июня, 07:25

Венгер признал проблемы с качеством полей на клубном чемпионате мира

Павел Лопатко

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер признал проблемы с качеством полей на стадионах в США, на которых проводятся матчи клубного чемпионата мира.

«Я лично был на поле в Орландо. Это не тот уровень, к которому привыкли европейские клубы, потому что оно не идеально, но это будет исправлено к чемпионату мира в следующем году», — цитирует Венгера Reuters.

Клубный чемпионат мира проходит с 14 июня по 13 июля 2025 года. Задействовано 12 стадионов в 11 городах США.

Чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

