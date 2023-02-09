Вальверде — о первом с ноября голе за «Реал»: «Я очень счастлив»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. 24-летний уругваец забил первый гол с начала ноября.

«Я очень счастлив. Чувствовал себя более комфортно, несмотря на то, что сыграл так много матчей. Хочу ценить каждое мгновение этого турнира. Конечно, я очень доволен игрой команды. Благодарен одноклубникам, которые помогали мне. Они всегда рядом, чтобы сказать слова поддержки. Было особенным забить гол и отпраздновать с ними. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо поработать, чтобы выиграть финал», — цитирует Football Espana Вальверде.

«Реал» в финале клубного ЧМ сыграет с «Аль-Хилялем» в субботу, 11 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.