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Сегодня, 03:23

Вальверде — о первом с ноября голе за «Реал»: «Я очень счастлив»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. 24-летний уругваец забил первый гол с начала ноября.

«Я очень счастлив. Чувствовал себя более комфортно, несмотря на то, что сыграл так много матчей. Хочу ценить каждое мгновение этого турнира. Конечно, я очень доволен игрой команды. Благодарен одноклубникам, которые помогали мне. Они всегда рядом, чтобы сказать слова поддержки. Было особенным забить гол и отпраздновать с ними. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо поработать, чтобы выиграть финал», — цитирует Football Espana Вальверде.

«Реал» в финале клубного ЧМ сыграет с «Аль-Хилялем» в субботу, 11 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Реал
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