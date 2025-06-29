Газзаев — о матче «ПСЖ» — «Интер Майами»: «Явное преимущество за парижанами»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Интер Майами».

«Думаю, разница в уровне команд слишком велика. Конечно, в «Интер Майами» немало высококлассных футболистов, но «ПСЖ» — действующий обладатель Лиги чемпионов и один из сильнейших клубов на данный момент. Поэтому явное преимущество за парижанами. При этом я не думаю, что будет разгром, все-таки, как я уже сказал, в «Интере» достаточно сильных и опытных футболистов, которые смогут навязать конкуренцию», — сказал Газзаев «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Денис Сафронов