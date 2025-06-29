Газзаев ожидает борьбу между «Баварией» и «Фламенго»: «Команды из Южной Америки не стоит недооценивать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «Баварией».

«Я ожидаю серьезную борьбу. Да, «Бавария» является одной из лучших команд Европы, но «Фламенго», как и остальные бразильские клубы, уже достойно себя показали на этом турнире. Они доказывают, что команды из Южной Америки не стоит недооценивать, так что соперники в этой паре равны. Поэтому я бы не стал заведомо отдавать предпочтения «Баварии», хоть и по уровню комплектования состава они, конечно, сильнее», — сказал Газзаев «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Денис Сафронов