В конце матча «Интер» — «Ривер Плейт» случилась потасовка между игроками

Матч 3-го тура группового турнира «Интер» — «Ривер Плейт» (2:1) завершился массовой дракой. После финального свистка игроки устроили потасовку около выхода в подтрибунное помещение.

Причиной стал конфликт защитника аргентинской команды Маркоса Акуньи и латераля нерадзурри Дензела Дюмфриса в добавленное время. Игрок «Ривер Плейта» после завершения игры хотел разобраться с голландцем, но тот убежал в раздевалку, а Акунью попытались сдержать другие футболисты.

«Интер» набрал 7 очков и с первого места вышел в плей-офф, где сыграет против «Флуминенсе». «Ривер Плейт» не попал в следующую стадию, заняв третью строчку.