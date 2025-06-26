Футбол
26 июня, 07:07

В конце матча «Интер» — «Ривер Плейт» случилась потасовка между игроками

Евгений Козинов
Корреспондент
Потасовка в конце матча «Интер» — «Ривер Плейт».
Фото Reuters

Матч 3-го тура группового турнира «Интер» — «Ривер Плейт» (2:1) завершился массовой дракой. После финального свистка игроки устроили потасовку около выхода в подтрибунное помещение.

Причиной стал конфликт защитника аргентинской команды Маркоса Акуньи и латераля нерадзурри Дензела Дюмфриса в добавленное время. Игрок «Ривер Плейта» после завершения игры хотел разобраться с голландцем, но тот убежал в раздевалку, а Акунью попытались сдержать другие футболисты.

«Интер» набрал 7 очков и с первого места вышел в плей-офф, где сыграет против «Флуминенсе». «Ривер Плейт» не попал в следующую стадию, заняв третью строчку.

Николо Барелла.«Ривер Плейт» — третий лишний. В плей-офф вышли «Интер» и «Монтеррей»
