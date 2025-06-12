В ФИФА обсудят расширение клубного чемпионата мира до 48 команд

ФИФА проведет консультации по поводу расширения клубного чемпионата мира до 48 команд в 2029 году в случае успеха турнира 2025 года, сообщает The Guardian.

По данным источника, если ФИФА не отменит лимит 12 участников от Европы, то расширение — единственный способ привлечь больше клубов оттуда. Так, в участии в турнире заинтересованы «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Переговоры со всеми заинтересованными сторонами о формате и структуре клубного чемпионата мира-2029 состоятся после турнира 2025 года.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире будут участвовать 32 команды со всего мира, разделенные на восемь групп.