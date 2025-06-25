«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» встретятся в матче клубного ЧМ

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул», стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке на стриминговый сервис.

Ключевые события и результат игры «Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа E.

26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

Команды выступают в группе Е. «Урава Ред Даймонд» замыкает турнирную таблицу, уступив «Ривер Плейту» со счетом 1:3 и «Интеру» (1:2). «Монтеррей» находится на третьем месте, сыграв вничью с «Интером» (1:1) и «Ривер Плейтом» (0:0).