25 июня, 12:40

«Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 26 июня

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» встретятся в матче клубного ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул», стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке на стриминговый сервис.

Ключевые события и результат игры «Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа E.
26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Урава Ред Даймонд
0:4
Монтеррей

Команды выступают в группе Е. «Урава Ред Даймонд» замыкает турнирную таблицу, уступив «Ривер Плейту» со счетом 1:3 и «Интеру» (1:2). «Монтеррей» находится на третьем месте, сыграв вничью с «Интером» (1:1) и «Ривер Плейтом» (0:0).

«Интер» — «Ривер Плейт»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 26 июня

«Эсперанс» — «Челси»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

КХЛ на Кинопоиске

