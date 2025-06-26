«Монтеррей» разгромил «Ураву» на клубном чемпионате мира

«Монтеррей» разгромил «Ураву Ред Даймонд» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:0.

В конце первого тайма мексиканская команда забила три гола — отличились Нелсон Деосса, Жермен Бертераме и Хесус Корона. В конце второй половины Бертераме оформил дубль.

«Монтеррей» набрал 5 очков и со второго места в группе Е вышел в плей-офф, где сыграет с дортмундской «Боруссией». «Урава» заняла последнее место — 0 очков.