26 июня, 05:59

«Монтеррей» разгромил «Ураву» на клубном чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Монтеррея» после гола.
Фото Reuters

«Монтеррей» разгромил «Ураву Ред Даймонд» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:0.

В конце первого тайма мексиканская команда забила три гола — отличились Нелсон Деосса, Жермен Бертераме и Хесус Корона. В конце второй половины Бертераме оформил дубль.

«Монтеррей» набрал 5 очков и со второго места в группе Е вышел в плей-офф, где сыграет с дортмундской «Боруссией». «Урава» заняла последнее место — 0 очков.

Клубный чемпионат мира. Группа E.
26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Урава Ред Даймонд
0:4
Монтеррей

Футбол
ФК Монтеррей
  Pol Pol

    Вот такие вот междусобойчики .... а их хватает ..... губят на корню всю идею Фикс .... ну что, я такое смотреть стану, что ли ??? Да увольте ....

    26.06.2025

    • «Интер» обыграл «Ривер Плейт» и с первого места вышел в плей-офф

    Клубный ЧМ-2025, результаты 25 и 26 июня: «Интер» — «Ривер Плейт», «Урава» — «Монтеррей» и другие матчи

