«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на четверг, 26 июня. Игра в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул» начнется в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.

26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса Okko доступен при наличии подписки.

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» выступают в группе Е вместе с «Ривер Плейт» и «Интером». После 2 туров корейский клуб занимает последнее место с 0 очков и не имеет шансов выйти в плей-офф. Мексиканцы набрали 2 очка и все еще могут выйти выйти в следующий раунд турнира.