26 июня, 00:20

«Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на четверг, 26 июня. Игра в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул» начнется в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.
26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Урава Ред Даймонд
0:4
Монтеррей

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса Okko доступен при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей» можно в нашем матч-центре.

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» выступают в группе Е вместе с «Ривер Плейт» и «Интером». После 2 туров корейский клуб занимает последнее место с 0 очков и не имеет шансов выйти в плей-офф. Мексиканцы набрали 2 очка и все еще могут выйти выйти в следующий раунд турнира.

ФК Монтеррей
