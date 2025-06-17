«Ульсан» — «Мамелоди Сандаунз»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025
«Ульсан» и «Мамелоди Сандаунз» сыграют на клубном чемпионате мира 18 июня
«Ульсан» и «Мамелоди Сандаунз» встретятся в первом туре группового турнира клубного чемпионата мира-2025 в ночь на среду, 18 июня. Игра состоится в Орландо (США) на стадионе «Интер энд Ко Стэдиум». Начало встречи — в 01.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ульсан» — «Мамелоди Сандаунз» можно в матч-центре «СЭ».
Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.
Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.
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