«Ульсан» и «Мамелоди Сандаунз» сыграют на клубном чемпионате мира 18 июня

«Ульсан» и «Мамелоди Сандаунз» встретятся в первом туре группового турнира клубного чемпионата мира-2025 в ночь на среду, 18 июня. Игра состоится в Орландо (США) на стадионе «Интер энд Ко Стэдиум». Начало встречи — в 01.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа F.

18 июня 2025, 01:00. Inter&Co Stadium (Орландо)

Следить за ключевыми событиями игры «Ульсан» — «Мамелоди Сандаунз» можно в матч-центре «СЭ».

Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.