Тюрам сможет сыграть с «Флуминенсе»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву сообщил, что нападающий Маркус Тюрам сможет сыграть в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

«Он тренируется и чувствует себя хорошо. Теперь мне решать, задействовать его с самого начала или нет», — сказал Киву на пресс-конференции.

По словам тренера, 27-летний француз оправился от проблемы с бедром.

На клубном чемпионате мира Тюрам провел один матч — в групповом турнире с «Монтерреем» (1:1).

Матч «Интер» — «Флуминенсе» пройдет 1 июля. Начало в 05:00 по московскому времени.