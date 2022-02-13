Тухель уверен, что «Челси» заслуженно обыграл «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира

«Челси» заслужил победу над «Палмейрасом» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира, считает главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

«Если вы забиваете гол в конце матча, то вам повезло, — цитирует специалиста ВВС. — Но мы были настойчивыми и не оставляли попыток забить. Мы не сдались. Мы вели в счете, потом потеряли лидерство, но не останавливались. Мы заслужили победу, но если ты забиваешь в конце, то это везение.

Кай Хаверц не выглядел нервным при исполнении пенальти, хотя он, конечно, нервничал. Нельзя не нервничать в такой ситуации. Мы доверились статистике, и я очень рад за него. «Челси» выиграл все возможные трофеи? Я был частью этого, и я счастлив, что у меня есть такая возможность.

Мы все мечтаем о таких финалах. Я ни о чем не жалею. Всегда будут трофеи, за которые нужно будет бороться. Это никогда не закончится».

В составе «Челси» забивали Ромелу Лукаку и Кай Хаверц (с пенальти). У бразильского клуба пенальти реализовал Рафаэл Вейга. Лондонский клуб выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории.