Трое россиян сыграют на клубном чемпионате мира
Клубный чемпионат мира 2025 года станет самым инклюзивным в истории этого вида спорта, сообщает официальный сайт ФИФА.
В турнире будут участвовать футболисты из 81 государства. Трое футболистов с российскими паспортами примут участие в клубном чемпионате мира-2025 в США. Это вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»), нападающий Малком («Аль-Хиляль») и голкипер Эндрю Томас («Сиэтл Саундерс»).
Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля с участием 32 команд. Лучшие сборные из групп выйдут в плей-офф.
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