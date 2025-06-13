Трое россиян сыграют на клубном чемпионате мира

Клубный чемпионат мира 2025 года станет самым инклюзивным в истории этого вида спорта, сообщает официальный сайт ФИФА.

В турнире будут участвовать футболисты из 81 государства. Трое футболистов с российскими паспортами примут участие в клубном чемпионате мира-2025 в США. Это вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»), нападающий Малком («Аль-Хиляль») и голкипер Эндрю Томас («Сиэтл Саундерс»).

Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля с участием 32 команд. Лучшие сборные из групп выйдут в плей-офф.