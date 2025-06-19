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Трент рассказал, как долго изучает испанский язык

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Реала» Трент Александр-Арнолд после матча клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (1:1) отметил, что недолго учит испанский язык.

26-летний англичанин на своей презентации в качестве игрока мадридского клуба обратился к болельщикам на испанском, что получило резонанс в социальных сетях.

«Сколько я изучаю испанский? Не так уж долго, всего пару месяцев», — сказал Трент в эфире DAZN.

Игрок сборной Англии перешел в «Реал» из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2031 года.

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