23 июня, 01:01

Хаби Алонсо — о победе «Реала» над «Пачукой»: «Мы продемонстрировали зрелость, играя вдесятером»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча против мексиканской «Пачуки» (3:1) во 2-м туре группового турнира клубного чемпионата мира.

«Сегодня мы продемонстрировали свою зрелость. Мы показали самоотверженность в сложных обстоятельствах, играя вдесятером. Эта победа очень ценна. Я счастлив.

Нам удавалось контролировать игру, даже когда у нас не было мяча. Это очень важно. Нам пришлось играть низким блоком, потому что мы были вдесятером.

Игра пошла не по плану, поскольку планировалось играть с 11 игроками. Поэтому мы адаптировались. Нам нужно быть гибкими и уметь адаптироваться, но нам также нужны основные принципы, которых мы будем придерживаться», — цитирует Алонсо Madrid Zone.

«Реал» (4 очка) вышел на первое место в группе H, «Пачука (0) замыкает квартет.

В заключительном туре мадридцы встретятся с австрийским «Зальцбургом», а «Пачука» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Обе игры пройдут 27 июня.

