Луис Энрике — о победе «ПСЖ» над «Интер Майами»: «Мы были великолепны в первом тайме»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча против «Интер Майами» (4:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«У меня хорошее ощущения после этой победы. Мы начали этот матч почти идеально. Мы были великолепны в первом тайме, во втором у нас было меньше энергии. Я в восторге от менталитета всех игроков, и мы должны продолжать совершенствоваться», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».