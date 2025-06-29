Тренер «Интер Майами» Маскерано — о поражении от «ПСЖ»: «Мы играли против лучшей команды в мире с фантастическим тренером»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвел итоги матча против «ПСЖ» (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Когда мы сплочены и работаем вместе, мы можем соревноваться.Если есть вид спорта, который всегда дает шансы бороться, несмотря на разницу в классе, то это футбол. Очевидно, что сегодня разница была огромной. Мы играли против, вероятно, лучшей команды в мире с фантастическим тренером. До самой последней минуты мы старались держаться, поэтому я горжусь игроками», — приводит слова Маскерано пресс-служба ФИФА.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».