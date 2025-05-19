Тренер «Ботафого» — о переходе Роналду: «Рождество только в декабре»

Главный тренер «Ботафого» Ренату Пайва прокомментировал информацию о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду может сыграть за одну из бразильских команд на клубном чемпионате мира.

«Рождество только в декабре. Но если он придет, вы не сможете отказать такой звезде. Я ничего не знаю. Я просто отвечаю на вопрос. Но, как я уже сказал, тренеры всегда хотят лучшего. Роналду даже в его возрасте по-прежнему является машиной для забивания голов. В команде, которая создает шанс за шансом, он был бы хорош», — сказал Пайва в ходе пресс-конференции.

По словам тренера, единственный человек, кто может точно ответить на вопрос о переходе Роналду, — это американский владелец «Ботафого» Джон Текстор.

Контракт 40-летнего Роналду с саудовским «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года. «Ботафого» вместе с другими бразильскими командами: «Флуминенсе», «Фламенго» и «Палмейрас» — вошел в число участников клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

В сезоне-2024/25 Роналду в 39 матчах за «Аль-Наср» забил 33 гола и отдал 4 результативные передачи.