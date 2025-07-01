Футбол
1 июля, 08:49

Индзаги: «Гвардиола — лучший тренер в мире, но «Аль-Хиляль» сделал все возможное и заслужил победу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги подвел итоги матча против «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Сегодня вечером нам пришлось сделать что-то экстраординарное. Мы знали, насколько хорош «Манчестер Сити», и знали, что это будет, словно восхождение на Эверест без кислорода, но мы были великолепны. Гвардиола — лучший тренер в мире, но сегодня вечером мы сделали все возможное и заслужили победу», — цитирует Индзаги журналист Пол Херст.

Малком празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:3).Индзаги — волшебник, Малком — среди героев! «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» в безумной игре с семью голами!

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля. «Манчестер Сити» покинул турнир.

