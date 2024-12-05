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Сегодня, 22:00

Трамп выступил на церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 в США

Руслан Минаев
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Дональд Трамп выступает с видеообращением.
Фото AFP
Иванка Трамп.
Фото AFP
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Избранный президент США Дональд Трамп поучаствовал в церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 года, которая проходит в Майами.

Трамп обратился к гостям и президенту ФИФА Джанни Инфантино с видеопосланием, назвав его настоящим победителем.

«Я знаю его просто как Джанни. Он президент и я президент», — сказал Трамп.

На церемонии присутствовала дочь Трампа Иванка.

Иванка Трамп.
Фото AFP

Вместе с сыном она поучаствовала в жеребьевке турнира, который пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

Дональд Трамп
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