Трамп выступил на церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 в США

Избранный президент США Дональд Трамп поучаствовал в церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 года, которая проходит в Майами.

Трамп обратился к гостям и президенту ФИФА Джанни Инфантино с видеопосланием, назвав его настоящим победителем.

«Я знаю его просто как Джанни. Он президент и я президент», — сказал Трамп.

На церемонии присутствовала дочь Трампа Иванка.

Иванка Трамп. Фото AFP

Вместе с сыном она поучаствовала в жеребьевке турнира, который пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.