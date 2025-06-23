Леч — о ничьей с «Аль-Хилялем»: «Мы играли против очень сильного соперника и показали отличный футбол»

Главный тренер «Зальцбурга» Томас Леч прокомментировал ничью с «Аль-Хилялем» (0:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«У нас четыре очка после двух матчей, а ребята сидят в раздевалке разочарованные. Я думаю об этом по-другому. Мы играли против очень сильного соперника и показали отличный футбол. У нас было много молодых игроков. У нас было много моментов, чтобы забить. Я очень-очень горжусь командой. Если бы кто-нибудь сказал, что мы сыграем в последней игре против «Реала», мы бы улыбались и плакали», — цитирует 56-летнего немецкого тренера сайт ФИФА.

«Зальцбург» сыграет с «Реалом» 27 июня.