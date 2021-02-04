Дубль экс-форварда сборной Франции вывел мексиканский «Тигрес» в полуфинал клубного ЧМ
19:01
Мексиканский «Тигрес» в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл корейский «Ульсан» со счетом 2:1.
Дублем в составе победителей отметился бывший форвард «Марселя» и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, соперник ответил точным ударом Ким Ки Хи.
В полуфинале «Тигрес» встретится с обладателем Кубка Либертадорес «Палмейрасом», за который выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриано.
Клубный ЧМ
2-й раунд
«УАНЛ Тигрес» — «Ульсан» — 2:1 (2:1)
Голы: Ким Ки Хи, 24 (0:1). Жиньяк, 38 (1:1). Жиньяк, 45+5 — с пенальти (2:1).
Судья: Остохич (Уругвай).
4 февраля. Эр-Райян. Стадион «Ахмед бин Али».
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