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Дубль экс-форварда сборной Франции вывел мексиканский «Тигрес» в полуфинал клубного ЧМ

19:01
4 февраля. «Тигрес» — «Ульсан». Жиньяк отмечает забитый гол. Фото ФК «Тигрес»
4 февраля. «Тигрес» — «Ульсан». Жиньяк отмечает забитый гол. Фото ФК «Тигрес»
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Мексиканский «Тигрес» в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл корейский «Ульсан» со счетом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился бывший форвард «Марселя» и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, соперник ответил точным ударом Ким Ки Хи.

В полуфинале «Тигрес» встретится с обладателем Кубка Либертадорес «Палмейрасом», за который выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриано.

Клубный ЧМ

2-й раунд

«УАНЛ Тигрес» — «Ульсан» — 2:1 (2:1)

Голы: Ким Ки Хи, 24 (0:1). Жиньяк, 38 (1:1). Жиньяк, 45+5 — с пенальти (2:1).

Судья: Остохич (Уругвай).

4 февраля. Эр-Райян. Стадион «Ахмед бин Али».

Клубный ЧМ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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