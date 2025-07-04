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Силва: «Кулибали — парень, к которому я испытываю большую симпатию»

Павел Лопатко

Защитник «Флуминенсе» Тиагу Силва рассказал, что пока не общался с защитником «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали на клубном чемпионате мира. Они вместе играли за «Челси».

«Я надеюсь поговорить с ним после игры. Кулибали — парень, к которому я испытываю большую симпатию. Когда он перешел в «Челси», меня спросили о возможности его подписания. Я сразу узнал его, я много наблюдал за чемпионатом Италии. Я дал свое согласие, сказав, что они могут его пригласить, что он станет выдающимся игроком. Он доказывал это на протяжении многих лет, на протяжении всей своей карьеры. Но сейчас самое время поддержать его! (Смеется) После игры мы с вами поболтаем», — цитирует бразильца сайт ФИФА.

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдет 4 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Калиду Кулибали
Тиагу Силва
ФК Аль-Хиляль
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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