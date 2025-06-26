Защитник «Уравы» Сэкинэ — о матче с «Монтерреем»: «После первого гола все пошло наперекосяк»

Защитник «Урава Ред Даймондс» Такахиро Сэкинэ прокомментировал поражение от «Монтеррея» (0:4) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы знали, что они будут оказывать на нас давление спереди. Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать пространство и моменты, и неплохо начали, но после первого гола все пошло наперекосяк и мы не смогли найти пути назад», — цитирует японца сайт ФИФА.

«Урава Ред Даймондс» занял 3-е место в группе E, не набрав в 3 матчах очков. Японская команда покинула клубный чемпионат мира.