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Суперкомпьютер Opta считает «ПСЖ» главным фаворитом клубного ЧМ

Сергей Ярошенко

Суперкомпьютер Opta определил главных фаворитов предстоящего клубного чемпионат мира.

Для формирования прогноза суперкомпьютером было выполнено 10 тысяч симуляций. Согласно, главным фаворитом турнира является «ПСЖ», шансы которого на трофей оцениваются в 18,5 процентов.

Топ-10 фаворитов клубного чемпионата мира согласно суперкомьютеру Opta:

1. «ПСЖ» — 18,5 процента;

2. «Манчестер Сити» — 17,8 процента;

3. «Бавария» — 12,8 процента;

4. «Интер» — 12,3 процента;

5. «Реал» — 9,8 процента;

6. «Челси» — 8,4 процента;

7. «Боруссия» — 5,4 процента;

8. «Атлетико» — 5,1 процента;

9. «Ювентус» — 3,6 процента;

10. «Бенфика» — 3,3 процента.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

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