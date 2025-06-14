Суарес считает, что у европейских команд будет преимущество на клубном чемпионате мира

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал соотношение сил на клубном чемпионате мира.

«Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть. Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью», — цитирует экс-форварда «Барселоны» The Athletic.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. «Интер Майами» сыграет в одной группе с «Аль-Ахли», «Палмейрасом» и «Порту». В плей-офф турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места в квартете.