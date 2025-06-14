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14 июня 2025, 06:37

Суарес считает, что у европейских команд будет преимущество на клубном чемпионате мира

Руслан Минаев

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал соотношение сил на клубном чемпионате мира.

«Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть. Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью», — цитирует экс-форварда «Барселоны» The Athletic.

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Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. «Интер Майами» сыграет в одной группе с «Аль-Ахли», «Палмейрасом» и «Порту». В плей-офф турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места в квартете.

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Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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