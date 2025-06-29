Защитник «Баварии» Станишич: «Многие южноамериканские клубы меня удивили»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал выступление клубов из Южной Америки на клубном чемпионате мира.

«Многие южноамериканские команды меня удивили. Мы, европейцы, очевидно, считаем, что у нас лучшие клубы и лучший футбол. Южноамериканские команды борются за каждый мяч и знают все трюки, которые есть в учебниках. Это впечатляет», — приводит слова Станишича TNT Sport.

29 июля в матче 1/8 финала турнира «Бавария» сыграет с «Фламенго». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.