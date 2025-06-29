Футбол
29 июня, 12:31

Защитник «Баварии» Станишич: «Многие южноамериканские клубы меня удивили»

Сергей Ярошенко

Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал выступление клубов из Южной Америки на клубном чемпионате мира.

«Многие южноамериканские команды меня удивили. Мы, европейцы, очевидно, считаем, что у нас лучшие клубы и лучший футбол. Южноамериканские команды борются за каждый мяч и знают все трюки, которые есть в учебниках. Это впечатляет», — приводит слова Станишича TNT Sport.

29 июля в матче 1/8 финала турнира «Бавария» сыграет с «Фламенго». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

