27 июня, 06:05

Стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В пятницу, 27 июня, завершился групповой турнир клубного чемпионата мира и стали известны все участники плей-офф. Плей-офф клубного чемпионата мира-2025 стартует 28 июня.

Клубный чемпионат мира

1/8 финала

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

Сетка плей-офф зафиксирована, в следующей стадии друг на друга выходят победители соседних пар. Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля (по московскому времени).

КЧМ-2025 проходит в США и завершится 13 июля.

Разгромы, драмы, голевое сумасшествие. Семь лучших матчей в истории клубного чемпионата мира
    Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» — «Зальцбург»

