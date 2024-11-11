Стала известна дата жеребьевки клубного чемпионата мира-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года состоится в Майами 5 декабря.

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

На данный момент определился 31 участник клубного чемпионата мира. Последнюю путевку получит победитель Кубка Либертадорес, финал которого запланирован на 30 ноября.

Матчи клубного ЧМ-2025 пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.