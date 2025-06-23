Футбол
23 июня, 10:20

«Сиэтл Сондерс» — «ПСЖ»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

«Сиэтл Сондерс» и «ПСЖ» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Сиэтл Сондерс» и «ПСЖ» встретятся в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в понедельник, 23 июня. Игра пройдет в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сиэтл Сондерс» — «ПСЖ» можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира. Группа B.
23 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Сиэтл
0:2
ПСЖ

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе В. «Сиэтл Сондерс» по ходу турнира уступил «Ботафого» (1:2) и «Атлетико» (1:3) а «ПСЖ» победил «Атлетико» (4:0) и проиграл «Ботафого» (0:1).

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
