«Сиэтл Сондерс» и «ПСЖ» встретятся на клубном чемпионате мира

«Сиэтл Сондерс» и «ПСЖ» встретятся в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в понедельник, 23 июня. Игра пройдет в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сиэтл Сондерс» — «ПСЖ» можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира. Группа B.

23 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе В. «Сиэтл Сондерс» по ходу турнира уступил «Ботафого» (1:2) и «Атлетико» (1:3) а «ПСЖ» победил «Атлетико» (4:0) и проиграл «Ботафого» (0:1).

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».