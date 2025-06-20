«Сиэтл Сондерс» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Сиэтл Сондерс» и «Атлетико» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 20 июня

«Сиэтл Сондерс» из США и «Атлетико» из Испании встретятся в рамках группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 19 на 20 июня. Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сиэтл Сондерс» — «Атлетико» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа B.

20 июня 2025, 01:00. Lumen Field (Сиэтл)

Команды играют в группе В вместе с «ПСЖ» и «Ботафого».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.