«ПСЖ» обыграл «Сиэтл» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира

«ПСЖ» победил «Сиэтл» в матче третьего тура группового турнира клубного чемпионата мира — 2:0.

Счет на 35-й минуте открыл вингер парижан Хвича Кварацхелия. На 67-й минуте преимущество «ПСЖ» удвоил Ашраф Хакими.

«ПСЖ» (6 очков) гарантировал себе выход в плей-офф из группы B. «Сиэтл» (0) вылетел из турнира.

В 1/8 финала парижане сыграют с одной из команд из группы A. Первые два места в ней после двух туров занимают «Палмейрас» и «Интер Майами».