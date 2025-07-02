Гирасси — о победе над «Монтерреем»: «Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнее»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси прокомментировал победу над «Монтерреем» (2:1) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это было сложно. Это отличная команда. Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнее. Мы были достаточно сильны с точки зрения настроя. Я должен был забить как минимум три гола сегодня, но самое главное — это победа... Это был хороший опыт игры против сильных игроков. Мне нравится играть против таких игроков, как Серхио Рамос. Он хороший парень. От «Реала» я ожидаю еще одного тяжелого матча. Мы будем готовы к нему», — цитирует 29-летнего гвинейца DAZN.

Гирасси в игре с «Монтерреем» забил два гола и был признан лучшим игроком матча.

«Боруссия» вышла в четвертьфинал клубного ЧМ, где встретится с «Реалом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 23.00 мск.