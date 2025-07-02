Рамос — о поражении от «Боруссии»: «Мы провели фантастическую игру с первой до последней минуты»

Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Сегодня зрители, наши болельщики и люди, которые разбираются в футболе, увидели, что команда выложилась на все сто процентов, чтобы выиграть такую игру, как эта. Иногда в футболе все складывается хорошо. В других случаях нужно терпеть поражение с гордостью и поднятой головой.

Мы провели фантастическую игру с первой до последней минуты. Мы знали, что «Боруссия» будет эффективна в атаке благодаря своей скорости и большому игроку в атаке. Они были очень эффективны в первые 45 минут... Наша совесть чиста. Мы счастливы. Иногда все идет не так, как ты хочешь», — цитирует 39-летнего испанца DAZN.

«Монтеррей» в групповом турнире клубного чемпионата мира занял второе место в квартете E, набрав в 3 матчах 5 очков.