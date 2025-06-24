Агуэро — о вылете «Атлетико» с клубного ЧМ: «Команде не повезло, такое случается»

Бывший нападающий «Атлетико» Серхио Агуэро прокомментировал невыход мадридской команды в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Атлетико» не повезло, потому что в итоге они выиграли два матча. Однако этого не хватило из-за разницы мячей. Но что ж, думаю, такое случается. Они заканчивают длинный сезон. Как всегда, я желаю им всего наилучшего, потому что я играл там. Надеюсь, следующий сезон сложится для них лучше», — цитирует Агуэро Atletico Universal.

По итогам 3 матчей «Атлетико» набрал 6 очков и финишировал на третьем месте в группе B. Мадридский клуб уступил по дополнительным показателям (личным играм и разнице мячей) «Ботафого», который расположился на второй строчке.