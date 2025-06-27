Сафонов встретился с Алексеем Миранчуком во время клубного чемпионата мира

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале совместные фото с полузащитником «Атланты» Алексеем Миранчуком.

«С главной достопримечательностью Атланты», — подписал снимки голкипер.

Ранее «ПСЖ» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, который проходит с 14 июня по 13 июля в 11 городах США. Соперником парижан на этой стадии станет местный «Интер Майами». Матч между командами состоится 29 июня в Атланте.