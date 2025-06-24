Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче группового турнира клубного ЧМ против «Сиэтла» (2:0).

«Всем привет! Сегодня выиграли «Сиэтл», вышли в плей-офф, и сегодня же мы полетим в Атланту ждать своего следующего соперника», — сказал Сафонов на видео в своем телеграм-канале.

«ПСЖ» (6 очков) выиграл группу B и вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала парижане сыграют с командой, которая займет второе место в квартете A, лидерство в котором за тур до конца делят «Палмейрас» и «Интер Майами».