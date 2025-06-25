ФИФА начала расследование инцидента с расистскими оскорблениями в адрес Рюдигера на клубном ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на заявления защитника «Реала» Антонио Рюдигера о расистских оскорблениях в последние минуты матча против «Пачуки» во 2-м туре группового турнира клубного чемпионата мира.

«После анализа отчетов о матче дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении игрока «Пачуки» Густаво Кабрала в связи с инцидентом с участием его и игрока «Реала» Антонио Рюдигера во время матча клубного чемпионата мира в Шарлотте 22 июня», — говорится на официальном сайте ФИФА.

32-летний немец в конце игры после перепалки с аргентинцем был разгневан и поговорил с бразильским рефери Рамоном Абатти Абелем о случившемся. Сам игрок «Пачуки» отрицал, что оскорблял защитника «Реала» на расовой почве: «Судья показал жест расизма, но я все время говорил ему одно и то же: трус».