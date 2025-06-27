Рубен Невеш: «Против «Манчестер Сити» мы просто должны играть как команда»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался по поводу предстоящей игры с «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Против «Манчестер Сити» мы просто должны играть как команда. Как мы играли против «Реала», как мы играли в прошлой игре и сегодня. Так что нам нужно делать то же самое. На мой взгляд, мы играем против одной из трех сильнейших команд мира. Я очень хорошо их знаю. У них сменилось много игроков, но я очень хорошо знаю их, тренера и некоторых моих друзей из Португалии. Я играл против них несколько раз, когда был в Англии, и это было непросто.

Но мы, конечно, сделаем все, что в наших силах. Мы подготовим игру так же, как готовились к этим трем играм, и посмотрим, что получится», — цитирует португальца сайт ФИФА.

Невеш в 2017-2023 годах играл за «Вулверхэмптон».

Матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» пройдет 1 июля.