Родри: «Я действительно рад снова присоединиться к команде, выйти с ней на поле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое участие в клубном чемпионате мира после операции и восстановления.

«Я чувствую себя очень хорошо, я очень рад быть здесь. Я действительно рад снова присоединиться к команде, выйти с ней на поле. Это самое главное. Клубный чемпионат мира — это отличная возможность вернуться на самый высокий уровень и сыграть в турнире, в котором мы никогда не участвовали, и мы все очень рады этому. Вы можете увидеть разницу между клубами по всему миру. Это хорошо и интересно для людей», — цитирует 29-летнего испанца сайт ФИФА.

Родри на клубном чемпионате мира сыграл в 3 матчах и отметился результативной передачей.

В 2024 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча«.