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22 июня 2025, 06:00

«Ривер Плейт» и «Монтеррей» сыграли вничью в матче клубного чемпионата мира

Павел Лопатко

«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 0:0. Игра прошла на стадионе «Роул Боул» в Пасадене (США).

На 90+1-й минуте «Ривер Плейт» остался в меньшинстве после удаления Кевина Костано.

«Ривер Плейт» делит 1-2-е места в таблице E с «Интером», набрав после 2 матчей 4 очка. «Монтеррей» занимает 3-е место с 2 очками после 2 матчей.

В следующем матче «Ривер Плейт» 26 июня сыграет с «Интером», «Монтеррей» в тот же день встретится с «Урава Ред Даймондс».

Клубный чемпионат мира. Группа E.
22 июня 2025, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Ривер Плейт
0:0
Монтеррей
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ФК Монтеррей
ФК Ривер Плейт
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