30 июня, 02:54

Джеймс — о задержке в матче с «Бенфикой»: «Мы остыли, и это было довольно сложно»

Павел Лопатко

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал более чем двухчасовой перерыв из-за погодных условий во время матча с «Бенфикой» (4:1 д.в.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Возможно, это была не самая сложная игра в течение 85 минут, а затем нам пришлось сидеть и ждать, не знаю, как долго. Это отняло у игроков много сил. Мы остыли, и это было довольно сложно, когда ты находишься в процессе игры. Нам нужно было перезапустить движок.

Мы заставляли ноги двигаться во время езды на велосипеде — немного потягивались, включали музыку, чтобы сохранить настроение. В глубине души я думал, что игра не будет завершена. Это было сложно. Погода была очень жаркой и влажной. Поле было не самым лучшим, но мы справились со своей работой», — цитирует 25-летнего англичанина BBC.

В матче с «Бенфикой» Джеймс открыл счет на 64-й минуте.

