1 июля, 01:59

Гаушу — о победе над «Интером»: «Я сказал игрокам: «Я вам доверяю»

Павел Лопатко

Главный тренер «Флуминенсе» Ренату Гаушу прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я много думал о том, какую схему мы будем использовать. У нас должно было быть три защитника. Игроки выполнили мои инструкции. Мы были скромны и умели уважать соперника, когда у него был мяч. Я сказал им: «Я вам доверяю». Я говорил им вчера, и я сказал им еще раз сегодня: «Я верю в это». Игроки очень хорошо адаптировались», — цитирует Гаушу AP.

«Флуминенсе» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». «Интер» вылетел с клубного чемпионата мира.

ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
КХЛ на Кинопоиске

