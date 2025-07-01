Гаушу — о победе над «Интером»: «Я сказал игрокам: «Я вам доверяю»

Главный тренер «Флуминенсе» Ренату Гаушу прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я много думал о том, какую схему мы будем использовать. У нас должно было быть три защитника. Игроки выполнили мои инструкции. Мы были скромны и умели уважать соперника, когда у него был мяч. Я сказал им: «Я вам доверяю». Я говорил им вчера, и я сказал им еще раз сегодня: «Я верю в это». Игроки очень хорошо адаптировались», — цитирует Гаушу AP.

«Флуминенсе» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». «Интер» вылетел с клубного чемпионата мира.