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Сегодня, 12:56

«Реал» заработает 100 миллионов евро в случае победы на клубном чемпионате мира

Руслан Минаев
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Стал известен гонорар «Реала» за участие в клубном чемпионате мира 2025.

По информации As, мадридский клуб заработает 30 миллионов евро только за участие в групповом турнире. В случае победы в каждом матче сумма увеличится до 35 миллионов. За победу в турнире «сливочные» получат 100 миллионов евро — максимум среди всех участников.

Соперниками «Реала» в группе H станут «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика) и «Зальцбург».

Жеребьевка клубного чемпионата мира-2025. «Манчестер Сити» сыграет с «Ювентусом», «Реал» — с «Аль-Хилялем» на клубном чемпионате мира-2025

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

ФК Реал
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