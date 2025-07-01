Футбол
1 июля, 10:00

«Реал» — «Ювентус»: трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

«Реал» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 во вторник, 1 июля. Матч пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Ювентус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Реал
1:0
Ювентус

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/8 финала состоятся с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
Бернарду Силва: «Мы очень разочарованы, но чувствуем, что «Манчестер Сити» готов вернуться на прежний уровень»

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча

КХЛ на Кинопоиске

