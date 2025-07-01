Футбол
1 июля, 23:58

Гол Гонсало Гарсии принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

Фото AFP

«Реал» обыграл «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Хард Рок».

Единственный гол в матче забил нападающий Гонсало Гарсия на 54-й минуте. Голевая передача на счету Трента Александра-Арнольда. У 21-летнего Гарсии 3 гола и 1 результативная передача в 4 играх КЧМ-2025.

Килиан Мбаппе впервые сыграл на этом турнире. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Гарсию.

В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с победителем матча «Боруссия» — «Монтеррей».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Реал
1:0
Ювентус

ФК Реал
ФК Ювентус
  • Fronder

    Ювентус в первом тайме был хорош,- тем интересней будет смотреть итальянский чемпионат

    02.07.2025

  • mxin

    Нет больше макорон, сказал Дон Хуан, проглатив последню спагетину.

    02.07.2025

  • Pablo_75

    Реал очень силён. Начало второго тайма меня просто поразило. Минут восемь до гола - одна сплошная атака Реала, Юве даже не пытался мешать и прессинговать, стоял как команда второй лиги. Ну что ж, следующая ЛЧ будет непредсказуема. С одной стороны, разрывы в классе колоссальные, с другой - среди 5-6 топов турнир совершенно непредсказуем.

    02.07.2025

  • СереХа

    :heart:?

    02.07.2025

  • serkonol

    !!!

    02.07.2025

  • serkonol

    реал с победой! юве уважуха.

    02.07.2025

  • matijo

    Ювентус....

    02.07.2025

  • СереХа

    :heart:?

    02.07.2025

  • СереХа

    Кто то сомневался?

    02.07.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Реал! Ювентус был неплох в первом тайме Реал обыграл классную команду

    02.07.2025

