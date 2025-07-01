Гол Гонсало Гарсии принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

«Реал» обыграл «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Хард Рок».

Единственный гол в матче забил нападающий Гонсало Гарсия на 54-й минуте. Голевая передача на счету Трента Александра-Арнольда. У 21-летнего Гарсии 3 гола и 1 результативная передача в 4 играх КЧМ-2025.

Килиан Мбаппе впервые сыграл на этом турнире. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Гарсию.

В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с победителем матча «Боруссия» — «Монтеррей».