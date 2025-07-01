«Реал» и «Ювентус» встретятся в матче 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Реал» и «Ювентус» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира во вторник, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями игры «Реал» — «Ювентус» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретится с «Боруссией» Дортмунд или «Монтерреем».

«Реал» занял первое место в группе Н с «Аль-Хилялем», «Зальцбургом» и «Пачукой»., набрав 7 очков. «Ювентус» финишировал вторым в группе G с «Манчестер Сити», «Аль-Айном» и «Видадосом», набрав 6 очков.