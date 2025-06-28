«Реал» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля

«Реал» и «Ювентус» проведут матч в в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 во вторник, 1 июля. Игра пройдет в Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Трансляцию матча «Реал» — «Ювентус» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.

Ключевые событиями и результат игры «Реал» — «Ювентус» будут доступны в нашем матч-центре.

«Реал» по ходу турнира сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), обыграл «Пачуку» (3:1), «Зальцбург» (3:0) и с 7 очками занял первое место в группе H. «Ювентус» в группе G набрал 6 очков и финишировал вторым, итальянский клуб выиграл у «Аль-Айна» (5:0), «Видада» (4:1) и уступил «Манчестер Сити» (2:5).